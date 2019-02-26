В Дагестане утвердили схемы территориального планирования застройки

МАХАЧКАЛА, 26 февраля. /ТАСС/. Схемы территориального планирования всех 42 муниципальных районов Республики Дагестан утверждены для упорядочивания застройки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана со ссылкой на данные председателя Комитета по архитектуре региона Незира Гусейнова.

Ранее глава Дагестана Владимир Васильев заявлял, что планированию застройки в Махачкале мешает отсутствие порядка с собственностью земельных участков. По его словам, в Махачкале много участков, которые "застроены, отданы в аренду, с сомнительными документами, есть несколько владельцев, есть вообще без владельцев, непонятно кадастрированы".

"Утверждены схемы территориального планирования всех 42 муниципальных районов, генеральные планы в 9 из 10 городских округов республики. Разработаны 265 генеральных планов поселений из 707. Администрации 159 поселений воспользовались возможностью принять решения об отсутствии необходимости разработки генеральных планов", - сообщает пресс-служба.

Кроме того, по информации Гусейнова, генплан Махачкалы был утвержден в 2016 году, а спустя год в него были внесены изменения. "Но на тот момент проектировщики не располагали топографическими материалами и за основу брали космоснимки. Кроме того, они опирались на устаревшие материалы генерального плана, подготовленного более 20 лет назад", - говорится в сообщении.

Ранее Васильев в интервью ТАСС сообщал, что проверка в Дагестане показала - значительная часть зданий в республике возведена с грубыми нарушениями норм градостроительства. По словам главы Дагестана, для республики проблема хаотичной застройки является животрепещущей.

Как сообщал первый замглавы Минстроя РФ Леонид Ставицкий в ходе рабочей встречи с Васильевым в ноябре 2018 года в Махачкале, специалисты министерства направлены в Дагестан для решения вопросов незаконной застройки. Ставицкий уточнял, что около 400 многоквартирных домов в Дагестане построены незаконно и часть из них уже заселена.