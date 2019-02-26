Реконструкцию Каскадной лестницы в Железноводске завершат до конца года

ПЯТИГОРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Реконструкцию Каскадной лестницы - одной из главный достопримечательностей курорта - проведут в Железноводске Ставропольского края в 2019 году, сообщил во вторник ТАСС глава города Евгений Моисеев.

"В этом году начнем и планируем до конца года завершить реализацию нашего проекта продления Каскадной лестницы, который был поддержан губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым и подготовлен с участием добровольцев всероссийского проекта городских реноваций", - рассказал он.

Согласно проекту, нынешняя протяженность "Каскадки" в 240 м после реализации проекта увеличится еще на 620 м, она соединит верхнюю часть Курортного парка с нижней, ныне мало посещаемой отдыхающими, также будет благоустроена большая территорию у курортного озера. Проект предполагает, что на озере также появится набережная с небольшими кафе, разместят места торговли сувенирами и общепита. А нижней части Курортного парка после продления "Каскадки" присвоят название последнего произведения Михаила Лермонтова - "Штосс", которое поэт писал в Железноводске, но так и не успел закончить.

Как пояснили в пресс-службе администрации, проект вошел в число победителей всероссийского волонтерского конкурса по участию общественных организаций в благоустройстве городской среды "Добровольцы: городские реновации". "Победителями стали три города - Железноводск, Калач и Острогожск", - сообщил представитель пресс-службы администрации города.

Ранее сообщалось, в 2018 году проект реконструкции Каскадной лестницы в Железноводске победил в категории малых городов на Всероссийском конкурсе комфортной городской среды, организованном Минстроем РФ, и получит из призового фонда конкурса около 80 млн рублей.

Каскадная лестница в парке Железноводска - одна из главных достопримечательностей курорта, построена по проекту архитектора Н.А. Папкова в 1931-1936 годах. Берет начало на площадке у Смирновского источника и спускается в сторону декоративного озера, по всей длине украшена скульптурами сказочных персонажей и каскадными стоками для неиспользованной минеральной воды местных источников.