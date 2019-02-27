Строительство объездной дороги Владикавказа планируют начать в 2020 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии проектируют объездную дорогу Владикавказа, которая обеспечит, в том числе, транзит транспорта в Грузию, минуя город. Строительство может начаться в 2020 году, сообщил в интервью ТАСС глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды.

По словам главы региона, транзитный большегрузный транспорт разбивает дороги и негативно влияет на экологию Владикавказа, так как дорога проходит через густонаселенный спальный район города. "Сейчас ведется проектирование объездной дороги, которая позволит серьезно разгрузить Владикавказ от большегрузного транспорта. Надеюсь, со следующего года начнется строительство этой дороги", - сказал собеседник агентства.

При этом Битаров подчеркнул, что по Военно-Грузинской дороге проблема не с российской стороны, а с грузинской. "Насколько мне известно, Грузия приняла решение о строительстве тоннеля под перевалом", - сказал глава Северной Осетии, отметив, что если этот проект будет реализован, то проблема закрытия дорог в период ухудшения погодных условий будет снята.

Однако, по словам главы Северной Осетии, есть и другая проблема. "Во время постройки КПП из соображений безопасности было выбрано самое узкое место в ущелье, это позволяло контролировать въезжающих и выезжающих. Сегодня в десятки раз возрос грузо-, пассажиропоток, на КПП возникла необходимость строительства дополнительных пунктов пропуска. Мной на всевозможных совещаниях поднимается этот вопрос", - пояснил он.

"Парадоксально, что республика, имея такую важную для транзита дорогу, кроме головной боли, не получает от нее ничего. В случае закрытия пункта пропуска, ожидающих в очереди людей необходимо обогревать, кормить, оказывать медпомощь. Северная Осетия очень гостеприимная республика, но с экономической точки зрения это большая нагрузка на наш бюджет", - добавил Битаров.