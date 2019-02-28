В Дагестане в 2018 году заложили 1 тыс. га виноградников

МАХАЧКАЛА, 28 февраля. /ТАСС/. Тысяча га виноградников заложена в Дагестане в прошлом году, сообщил в четверг на сессии парламента региона глава правительства Артем Здунов.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, в 2016-2017 годах в Дагестане было заложено около 3,5 тыс. га виноградников, из федерального бюджета на поддержку отрасли было выделено 1,2 млрд рублей. Ранее сообщалось, что общая площадь виноградников в Дагестане составляет более 25 тыс. га, из них 18,2 тыс. га - плодоносящие, дополнительно до конца года будет заложено 1,5 тыс. га.

"Произведена закладка тысячи гектаров виноградников. Хотел бы отметить, что мы столкнулись с неприятной проблемой по закупочным ценам. Виноградарям нужна определенная цена, чтобы обеспечить и своих работников, и нужную норму прибыли", - сказал он.

По словам Здунова, в целях поддержки местных производителей коньяка совместно с федеральными органами власти проведена работа по повышению установленной отпускной цены. "Конечно, нам очень сложно конкурировать с завозимой [продукцией] непонятного качества. По вину более или менее понимание есть, по коньяку - работа продолжается", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в 2018 году Дагестан собрал рекордный с 1991 года урожай винограда - более 171 тыс. т. По сравнению с 2017 годом урожай винограда в республике вырос на 2,3 тыс. т.

В сентябре 2018 года власти Дагестана сообщали, что планируют совместно с виноградарями республики разработать специальную программу по поддержке виноградарства. Дагестан по валовому сбору и по площадям виноградников занимает второе место в РФ, уступая лишь Краснодарскому краю.