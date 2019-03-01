Участок трассы "Кавказ" на границе Ставрополья и КБР достроят до конца 2019 года

ПЯТИГОРСК, 1 марта. /ТАСС/. Новый четырехполосный участок федеральной трассы Р-217 "Кавказ" в обход Пятигорска и природного памятника - озера Тамбукан на границе Ставрополья и Кабардино-Балкарии, будет завершен до конца 2019 года, сообщает в пятницу пресс-служба ФКУ Упрдор "Кавказ" (подведомственно Росавтодору).

"Строительство идет полным ходом… Новый участок сдадут в эксплуатацию до конца 2019 года. Уже на 70% завершена развязка на пересечении с региональной автодорогой Зольская - Залукокоаже, которая позволит развести транспортные потоки в разные уровни", - говорится в пресс-релизе.

Также на 50% возведено земляное полотно еще одной развязки, у поселка Прогресс, - этот объект свяжет строящийся участок трассы с существующим. До конца года дорожникам предстоит проложить еще 8 км трассы и возвести два моста через реки Золка и Мокрая Золка. Для обеспечения безопасности на участке устроят барьерное ограждение, а на мостах и развязках - линии электроосвещения.

Как сообщалось, проектом предусмотрено строительство четырехполосного участка автодороги первой технической категории протяженностью 15 км. Запланировано сооружение трех мостов и двух транспортных развязок с путепроводами, установка 11 км металлического и 17 км бетонного ограждений с противоослепляющими экранами. На трассе появятся 140 новых дорожных знаков, 10 км линий электроосвещения, а также две площадки для отдыха водителей. Ввод в эксплуатацию этого объекта позволит автомобилистам двигаться в обход Пятигорска и озера Тамбукан, расположенного в природоохранной зоне, что положительно скажется на экологической обстановке и повысит скорость движения транзитного транспорта, говорится в сообщении.