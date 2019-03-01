Новый молочный комплекс будет производить 10 тыс. т молока в год на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Молочный комплекс "Агроальянс инвест" будет производить более 10 тыс. т молока в 2020 году, сообщает в пятницу пресс-служба губернатора Ставропольского края.

Соглашение о создании животноводческого комплекса стоимостью порядка 1 млрд рублей было подписано между инвестором и правительством региона на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году. Проект получил поддержку в рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" по линии Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

"Выполнение проекта, который стартовал в 2017 году, позволит к концу 2019 года увеличить численность молочного стада до 1,7 тыс. голов и достичь планового показателя производства - 10,2 тыс. т молока класса качества "экстра" в год в 2020 году", - уточняется в сообщении.

По данным правительства региона, в начале года в создающийся комплекс было закуплено сельскохозяйственное оборудование, заготовлены корма, завезены две партии крупного рогатого скота из Дании численностью более 650 голов, закупка животных продолжится до июля 2019 года.

По данным минсельхоза региона, в настоящий момент в Ставропольском крае производится 610 тыс. т молока в год. Показатель снизился на 10% за последние пять лет. Среди причин - уменьшение поголовья коров молочного направления из-за снижения рентабельности, связанного с невыгодными закупочными ценами.