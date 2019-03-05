На курорте "Архыз" утвердили график 11 велосоревнований

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. График летних соревнований по спортивному горному велосипеду на всесезонном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии включает 11 мероприятий. Об этом во вторник сообщает пресс-служба компании "Курорты Северного Кавказа" (КСК), под управлением которой находится "Архыз".

Ранее вице-премьер Ольга Голодец поручила Минспорту, Минвостокразвития, Минкавказу совместно с Федерацией велосипедного спорта России и высшими исполнительными органами власти регионов проработать вопрос организации в РФ крупных международных спортивных и массовых мероприятий по велоспорту.

"Летом 2019 года на территории курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии пройдет серия спортивных соревнований по горному велосипеду: она откроется в первых числах июня чемпионатом России по кросс-кантри и завершится в конце августа соревнованиями по скоростному спуску и байкер-кроссу", - говорится в сообщении.

По графику, утвержденному Федерацией велосипедного спорта России, в июне курорт примет соревнования по маунтинбайку различного масштаба в дисциплине кросс-кантри. На 8-10 июня запланирован чемпионат России, 14-17 июня и 21-24 июня - всероссийские соревнования для спортсменов различных возрастных категорий, 22-24 июня - юниорское первенство России.

Третий этап кубка России по маунтинбайку и всероссийские соревнования среди юниоров пройдут на "Архызе" с 28 июня по 1 июля, а с 19 по 22 июля будет проведен четвертый финальный этап Кубка России и всероссийские юниорские соревнования по скоростному спуску на горном велосипеде. На 23-26 августа намечены чемпионат России и первенство России среди юниоров по маунтинбайку в дисциплине скоростной спуск, на 26-28 августа - чемпионат России по байкер-кроссу.

"Архыз" постепенно становится не только точкой притяжения лыжников и сноубордистов, но и крупным велосипедным центром России. В этом году мы впервые планируем выйти и на зарубежный уровень - 14-17 июня у нас пройдет международная гонка C2 в дисциплине кросс-кантри с участием спортсменов из стран СНГ и Европы. Сейчас мы завершаем формирование летней программы. Она будет крайне насыщенной - и в плане зрелищных соревнований, и в части возможностей для активного отдыха в горах", - цитирует пресс-служба слова заместителя генерального директора компании "Курорты Северного Кавказа" Виталия Алтабаева.