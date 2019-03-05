Власти Дагестана пообещали решить проблему холодных санузлов в школах к 1 сентября

МАХАЧКАЛА, 5 марта. /ТАСС/. Власти Дагестана, названного в числе регионов с холодными санузлами в школах, планируют полностью решить эту проблему к 1 сентября, сообщила во вторник заместитель председателя правительства - министр образования и науки республики Уммупазиль Омарова.

"Все работы по приведению [в порядок] туалетных комнат предполагаем завершить к 1 сентября 2019 года. Со всеми муниципалитетами вопросы проработаны", - сказала Омарова на еженедельном рабочем совещании у главы Дагестана.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что все российские школы должны быть переведены на современные условия обучения через два года, подчеркнув, что "порядка 200 тыс. ребят все еще ходят в школы, где нет нормального отопления, водопровода и канализации". В 2018 году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что теплых туалетов до сих пор нет в во всех школах Дагестана, Бурятии и Забайкалья.

По словам Омаровой, пока остается нерешенной проблема в 81 школе в 10 муниципальных образованиях Дагестана. Властям удалось сократить число неутепленных санузлов в общеобразовательных организациях с июля 2018 года в восемь раз - с 687 до 81, отметила вице-премьер Дагестана.

"Общее количество школ, которые были приведены в соответствии с санитарными требованиями в части соблюдения температурного режима в туалетных комнатах - 606, из которых утеплили [путем проведения ремонтных работ] 522, оборудованы туалеты внутри здания школы 38 и сделали туалеты в качестве пристройки - 46", - пояснила Омарова.