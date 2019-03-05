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Северный Кавказ

Единый диспетчерский центр для обработки вызовов скорой помощи создадут в Чечне

Открыть центр планируется в 2020 году

ГРОЗНЫЙ, 5 марта. /ТАСС/. Власти Чечни намерены создать в регионе Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) для обработки звонков в службу скорой помощи, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе минздрава региона.

"Планируется реализация проекта Единого диспетчерского центра (ЕДЦ) республиканского значения, который будет централизован на базе городской станции скорой медицинской помощи города Грозный", - сказал собеседник агентства.

По его словам, после создания центра все звонки на номер "103" будут поступать в центр, независимо от того, на территории какого района находится абонент. "А уже диспетчер службы ЕДЦ будет сам перенаправлять вызов для бригады врачей, дислоцирующихся при центральных районных больницах", - пояснили в региональном минздраве.

По словам представителя пресс-службы, создание центра планируется ориентировочно в середине 2020 года.

По данным минздрава региона, общий республиканский парк машин скорой помощи составляет 178 единиц, из них 60% проработали более пяти лет и подлежат списанию. Ранее станция скорой помощи Чеченской Республики получила более 20 машин отечественного производства, укомплектованных современным медицинским оборудованием.

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