В карстовой пещере на Кавминводах летом откроют новый экопарк

ПЯТИГОРСК, 5 марта. /ТАСС/. Новый экологический парк к лету откроется на Кавказских Минеральных Водах вокруг Баталинской пещеры, известной благодаря источнику лечебной минеральной воды, найденному исследователем Федором Баталиным в конце XIX века, рассказал ТАСС во вторник руководитель проекта Данил Харченко.

"Открытие экопарка планируем на 2 июня, в международный день очистки водоемов", - рассказал Харченко.

Возле карстовой пещеры сделают подводную подсветку, а по всем 4 га территории будет организовано парковое освещение. В озеро планируется запустить рыбу. Также будут установлены санитарные зоны, места отдыха, построены детская площадка и площадка для воркаута.

Везде будут продолжены дорожки, в том числе "массажная тропа" для ходьбы босиком, рассказала участница проекта Варвара Князева. "Тропа будет обустроена из разных природных материалов регионов Кавказа - шишки, различные галька, ракушки, песок, кора деревьев, желуди из Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Чечни, а также Ростовской области и Краснодарского края. По такому разному фактурному материалу очень полезно ходить босиком", - говорит Князева.

Баталинская пещера расположена в долине правого истока ручья Джемухи, на территории поселка Капельница под Железноводском и представляет собой горизонтальную карстовую полость в шестиметровом уступе террасы. К карнизу, нависающему над щелью, из галечника поступают подземные воды. Они стекают с уступа на расстоянии около 50 м, преграждая вход в пещеру. В плоском подножье уступа воды собраны в озеро шириной около 50 м, окруженное кустарниками, ивами, соснами.

Пещера названа по имени тайного советника, редактора "Земледельческой газеты", автора работ по исследованию Кавминвод Федора Баталина, в 1856 году открывшего там знаменитый источник горько-соленой лечебной минеральной воды. В 1961 году местные власти образовали там памятник природы краевого значения "Баталинская пещера", режим особой охраны памятника природы установлен в 1978 году.