Власти КБР направят 7 млн рублей на проектирование берегоукрепительных сооружений

НАЛЬЧИК, 6 марта. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) направят 7 млн рублей на проектирование берегоукрепительных сооружений на реках республики в 2019 году, которые не ремонтировались более 50 лет. Об этом сообщил ТАСС в среду министр природных ресурсов и экологии Ильяс Шаваев.

"Одной из проблем водохозяйственного комплекса КБР является неудовлетворительное состояние республиканских берегоукрепительных сооружений, предназначенных для защиты населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий. Специалисты представили в министерство предложения по реконструкции сооружений и стабилизации русловых процессов, с учетом которых намечено формирование технического задания на разработку проектно-сметной документации по реконструкции перепадов и берегоукрепительных сооружений. На решение этих вопросов из республиканского бюджета в 2019 году будет направлено 7 млн рублей", - сказал Шаваев.

По его данным, из более чем 70 региональных берегоукрепительных сооружений общей протяженностью более 139 км 44 объекта протяженностью более 98 км находятся в неудовлетворительном состоянии. "Ежегодное ухудшение технического состояния берегоукрепительных сооружений увеличивает риск их разрушения во время паводков. Данная проблема требует принятия безотлагательных мер по их реконструкции и капитальному ремонту", - добавил министр.

Особую озабоченность, по его определению, вызывает техническое состояние гидротехнических сооружений, расположенных на реке Нальчик. "Они построены в 60-70 годах прошлого столетия, за весь период эксплуатации некоторые уже выработали свой амортизационный ресурс под воздействием паводков. Состояние сооружений с каждым годом ухудшается, в связи с чем возникает необходимость приведения их в безопасное техническое состояние", - отметил собеседник агентства.