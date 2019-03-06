В Чечне откроется самый крупный в Европе комплекс спортивно-охотничьей стрельбы

ГРОЗНЫЙ, 6 марта. /ТАСС/. Самый крупный в Европе комплекс спортивно-охотничьей стрельбы площадью более 20 га откроется в 2019 году на базе Российского университета спецназа (РУС) в Чечне. Об этом ТАСС сообщил помощник главы Чечни и куратор РУС Даниил Мартынов.

"Примерно через два месяца у нас открывается на территории Российского университета спецназа самый крупный в Европе стрелковый комплекс - спортинг. Масштабный центр, включающий более 150 машинок. Предусмотрено очень много локаций и такой полет тарелок, которых нет нигде в мире - там и река задействована, и горы", - отметил Мартынов.

По его словам, также в этом году Российский университет спецназа откроет аэродинамический комплекс. "Он уже функционирует, мы делаем тонкую наладку. Буквально через полтора месяца планируется запустить", - добавил Мартынов.

Российский университет спецназа строится за счет частных инвестиций на территории более 450 га в городе Гудермес и представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, оснащенных с использованием новейших специальных информационно-технических решений. Университет будет охватывать такие направления как огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная подготовка, а также подготовка телохранителей и военных журналистов. Практически все эти направления будут доступны туристам и жителям Чечни.