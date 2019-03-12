Депутат: на строительство онкоцентра в КБР понадобится более 2 млрд рублей

НАЛЬЧИК, 12 марта. /ТАСС/. Первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев намерен продвигать строительство онкологического цента в Кабардино-Балкарии (КБР), стоимость которого может превысить 2 млрд рублей. Об этом сообщили во вторник ТАСС в его пресс-службе.

Ранее врио главы КБР Казбек Коков обратился к Минздраву РФ с просьбой оказать помощь в строительстве республиканского онкологического центра, здание старого онкодиспансера построено около 90 лет назад и не соответствует современным требованиям.

"Как депутат, представляющий в Госдуме Кабардино-Балкарию, намерен и в будущем приложить максимум усилий, чтобы важные социальные объекты в республике обязательно открывались. В перспективе одним из таких масштабных проектов для реализации, конечно, должно стать строительство онкологического центра в Нальчике, на который понадобится более 2 млрд рублей", - цитирует Шхагошева его пресс-служба.

Он отметил, что строительство социально значимых объектов играют стратегическую роль. "Сегодня в Нальчике появился новый спортивный комплекс, на возведение которого ушел не один год, это тянулось с 2011 года. По сути строительство все эти годы было заморожено, и долгое время спорткомплекс являлся недостроенным объектом. Как мы помним, и на это не раз указывал глава государства, замороженные стройки - это бич времени, именно завершение строительства социальных объектов играет сегодня стратегическую роль", - добавил Шхагошев.

По его данным, на строительство спорткомплекса ушла ни одна сотня миллионов рублей. "Понятно, что ключевым здесь является вопрос финансирования при условии качественно подготовленной проектной документации. Дополнительное финансирование из федерального бюджета на этот проект в размере 146 млн рублей стало возможным благодаря председателю Госдумы Вячеславу Володину, поддержавшему мои аргументы в острой необходимости и неотложности вопроса", - добавил он.

Как ранее сообщалось, в течение года в онкологическом диспансере КБР проходят лечение около 7 тыс. человек, а в целом по республике на учете у онкологов состоят 17 тыс. человек. В настоящее время расширяются площади старого здания за счет предоставления освободившегося здания роддома. Хирургическое и химиотерапевтическое отделения онкологического диспансера КБР будут размещены в освободившихся подразделениях перинатального центра, расположенных по улице Шортанова в Нальчике в непосредственной близости от онкодиспансера, где также планируется открытие реанимационного блока.