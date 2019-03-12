Чеботарев: курорт "Мамисон" в Северной Осетии имеет большие перспективы развития

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Курорт "Мамисон" при возвращении этой территории статуса особой экономической зоны (ОЭЗ), которого он был лишен в 2016 году из-за неэффективной работы, имеет большие перспективы развития. Об этом на заседании комитета Госдумы по делам национальностей, где обсуждалась реализация госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года, сообщил министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"Мамисон" - проект всесезонного курорта в Алагирском районе Северной Осетии в 100 км от Владикавказа. Строительство курорта началось в 2013 году, позже финансирование проекта было приостановлено. Общая территория, предусмотренная для строительства туристического комплекса, составляет 1,5 тыс. га. Проект предполагает, в частности, строительство горнолыжных трасс общей протяженностью более 20 км с перепадом высот 1160 м.

"Вместе с Минэкономразвития, вместе с Минфином мы будем воссоздавать особую экономическую зону "Мамисон" в Северной Осетии - эта идея поддерживается президентом Российской Федерации, она поддерживается нами. Мы видим большие перспективы развития этой особой экономической зоны исходя из географического положения, климатических условий, которые есть на "Мамисоне", удаленности от аэропорта - в течение часа по хорошей, комфортной федеральной трассе можно доехать до "Мамисона", - сказал он.

Министр отметил, что рельеф местности на "Мамисоне" позволяет "более 80 км шикарных, современных трасс создать на все вкусы".

В ноябре 2018 года правительством РФ принято решение выделить 100 млн рублей на реализацию проекта курорта. Из бюджета субъекта выделено 20 млн рублей на разработку проектно-сметной документации. По оценке властей республики, совокупный объем средств, необходимых для создания курорта, составляет 7,5 млрд рублей.