Более 2 тыс. человек написали тотальный диктант на адыгском языке в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 14 марта. /ТАСС/. Более 2 тыс. человек написали тотальный диктант на адыгском (кабардинском) языке в Кабардино-Балкарии (КБР). Акция приурочена ко Дню адыгского языка и письменности, сообщил ТАСС в четверг президент Международной черкесской ассоциации (МЧА) Хаути Сохроков.

"Тотальный диктант на кабардино-черкесском (адыгском) языке сегодня пишут по всей республике, в том числе в Кабардино-Балкарском госуниверситете и Национальной библиотеке КБР (всего более 2 тыс. человек), а также во многих странах, где проживают адыги - Иордании, Сирии, Турции, европейских государствах. Такая масштабная акция проводится впервые, и мы хотели бы, чтобы она стала традиционной", - сказал Сохроков.

Для любого народа сохранение языка - это сохранение его нации на этой земле, отметил собеседник агентства.

В числе тех, кто изъявил желание принять участие в акции и пришел в Национальную библиотеку КБР, - депутаты парламента республики, члены Общественной палаты региона, старейшины, студенты, преподаватели и школьники. По данным организаторов, текст составлен из отрывков разных произведений кабардинской классической литературы, результаты будут подведены позже и опубликованы на сайте МЧА.

День адыгского языка и письменности утвержден в 2003 году и отмечается 14 марта.