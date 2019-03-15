Филиал парка "Патриот" планируют открыть в Ингушетии в 2019 году

МАГАС, 15 марта. /ТАСС/. Филиал военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" появится в Малгобеке (Республика Ингушетия) в 2019 году. Об этом в пятницу сообщается на сайте республиканского правительства.

"Ингушский филиал военно-патриотического парка "Патриот" и музей под открытым небом с демонстрацией военной техники планируется открыть в 2019 году в городе воинской славы Малгобек на базе Парка Славы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, филиал станет единым центром военно-патриотического воспитания детей и подростков республики, где они смогут осваивать военные навыки и развивать свои физические данные.

Кроме того, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил предоставить схему строительства базы и двух спальных корпусов для юнармейцев на территории детского лагеря "Нефтяник" в Малгобеке.

"Юнармейское движение в республике стремительно развивается. На сегодняшний день в рядах "Юнармии" в Ингушетии состоят около 2300 юношей и девушек. К 1 мая 2019 года численность юнармейцев в республике дойдет до 4600 человек, что составляет 30% от общего числа потенциальных участников движения из числа учащихся общеобразовательных учреждений региона в возрасте от 8 до 18 лет", - приводит пресс-служба слова начальника штаба регионального отделения "Юнармии" Мадины Богатыревой.

Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации "Патриот" официально открылся в Одинцовском районе Московской области 16 июня 2015 года и за сравнительно небольшой период работы стал популярным местом отдыха. В нем на площадках под открытым небом представлены образцы советской и российской военной техники, работают военно-исторический комплекс "Партизанская деревня", центр военно-тактических игр, музейная площадка, конгрессно-выставочный центр, музей бронетанкового вооружения и техники.