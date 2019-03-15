Новую железную дорогу планируют построить в Невинномысске в 2019 году

СТАВРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Новая железнодорожная ветка будет построена в моногороде Невинномысске Ставропольского края в 2019 году. Власти города ожидают, что проект поддержит Фонд развития моногородов (Моногорода.РФ), сообщил ТАСС в пятницу замглавы Невинномысска Александр Эм, курирующий инвестиционную деятельность в моногороде.

Как сообщалось, проект строительства железнодорожной ветки обсуждался властями региона с главой Моногорода.РФ Ильей Кривоговым на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году. Планируется, что новая железная дорога соединит с основными путями региональный индустриальный парк.

"Проектирование проекта уже завершено, проект находится на экспертизе, сумма [вложений] планируется порядка 200 млн рублей. Сейчас мы будем обращаться к фонду за этими деньгами, в 2019 году начнем строительство, планируем завершить его в этом же году", - пояснил замглавы.

По прогнозам властей, строительство пути необщего пользования пропускной способностью порядка 495 тыс. т может привлечь в Невинномысск дополнительные инвестиции около 14 млрд рублей. Произойдет это за счет увеличения возможностей отгрузки предприятий, работающих на территории парка, и их последующего расширения.

Фонд развития моногородов был создан в 2014 году для реализации задачи по обеспечению развития российских моногородов. Миссия фонда содействие в развитии инфраструктуры и диверсификации экономики городов для стабилизации социально-экономического развития. Невинномысск является единственным моногородом Ставропольского края, градообразующее предприятие - производитель минеральных удобрений "Невинномысский азот".