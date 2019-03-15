Турецкий фонд выделит средства на строительство общежития для студентов Чечни

ГРОЗНЫЙ, 15 марта. /ТАСС/. Стамбульский фонд дружбы, образования и культуры выделит средства на строительство общежития в Чечне, в котором бесплатно смогут жить студенты из малоимущих семей и отдаленных районов республики. Об этом в пятницу сообщается на сайте главы и правительства Чеченской Республики.

"Стамбульский фонд дружбы, образования и культуры на безвозмездной основе построит в Чеченской Республике общежитие для студентов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, которая ссылается на слова министра образования и науки Чечни Исмаила Байханова, общежитие откроется на базе одного из республиканских техникумов и педагогического колледжа.

"В перспективе… планируется реализовать со Стамбульским фондом другие подобного рода проекты, а также рассматривается возможность продолжения учебы наших выпускников в образовательных организациях Турции", - добавили в пресс-службе.