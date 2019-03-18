В сельских школах Кабардино-Балкарии отремонтируют 24 спортзала в 2019 году

НАЛЬЧИК, 18 марта. /ТАСС/. Ремонт пройдет в 24 спортивных залах сельских школ Кабардино-Балкарии в 2019 году, сообщил в понедельник министр просвещения, науки по делам молодежи региона Ауес Кумыков.

Такое же количество было отремонтировано в 2018 году, там созданы 25 спортивных клубов.

"В рамках реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физкультурой и спортом в 2019 году запланирован ремонт 24 спортивных залов, на указанные цели федерального бюджета бюджету КБР выделены 26 млн рублей", - сказал Кумыков на заседании коллеги министерства.

По его данным, в 2018 году отремонтировано такое же количество спортивных залов в сельских школах, создан один спортивный зал (перепрофилировали аудитории), открыты 25 школьных спортивных клубов.