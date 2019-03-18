Северная Осетия увеличит затраты на лекарственное обеспечение почти на 100 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии направят в 2019 году на лекарственное обеспечение почти на 100 млн рублей больше, чем в прошлом году. Об этом сообщается на сайте главы и правительства республики.

"По сравнению с прошлым годом существенно увеличилось финансирование программы льготного лекарственного обеспечения. Если в 2018 году на эти цели республиканский бюджет израсходовал 207 млн 355 тыс. рублей, то в бюджете 2019 года предусмотрена сумма в размере 298,88 млн рублей", - говорится в сообщении.

Порядка 60 млн рублей будет направлено на обеспечение бесплатными лекарственными препаратами жителей республики, страдающих орфанными заболеваниями.

Федеральные льготники, проживающие в Северной Осетии, бесплатно получают необходимые им лекарственные препараты за счет соответствующего бюджета. В этом году республика на указанные цели получит около 170 млн рублей.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе минздрава Северной Осетии, на лекарственное обеспечение региональных льготников из бюджета республики в 2016 году было выделено 90 млн рублей, а в 2017 году эта сумма равнялась 170 млн рублей.