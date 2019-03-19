Почти 300 дел по коррупции завели в Ингушетии за четыре года

МАГАС, 19 марта. /ТАСС/. Почти 300 уголовных дел возбуждено в Ингушетии в связи с коррупционными проявлениями за четыре года, заявил глава республики Юнус-Бек Евкуров во вторник в ходе послания в республиканском парламенте.

"Только за период с 2014 по 2018 годы органами правопорядка возбуждено 275 уголовных дел коррупционной направленности, из них направлены в суд с обвинительным заключением 187, - сказал Евкуров. - Конечно, мы понимаем, что в республике, где в течение многих лет существовали и существуют негласные правила, а люди привыкли опираться на родственные связи, бороться с коррупцией будет очень непросто".

Евкуров в феврале предупредил республиканских чиновников, что все нераскрытые дела, в частности в сфере коррупции, будут вновь подняты. Он также рекомендовал прокуратуре, ФСБ, МВД и СУ СК РФ по Ингушетии создать возможность для жителей региона анонимно сообщать о фактах коррупции и других преступлениях.