В Ингушетии планируют запустить кадровый конкурс по примеру "Лидеров России"

МАГАС, 19 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют запустить в республике кадровый конкурс совместно с некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей", являющейся оператором всероссийского конкурса "Лидеры России". Об этом в послании Народному собранию сказал глава региона Юнус-Бек Евкуров.

"В этом году при поддержке некоммерческой организации "Россия - страна возможностей", которая является оператором всероссийского конкурса "Лидеры России", мы проведем свой кадровый конкурс "Движение вверх". Этот конкурс будет предназначен именно для того, чтобы, как и в Дагестане, и Кабардино-Балкарии выбрать лучших молодых ребят, которые войдут в нашу с вами команду управленцев и специалистов и будут включены в резерв квалифицированных кадров для последующего трудоустройства в органах исполнительной власти, органах местного самоуправления", - сказал Евкуров.

По его словам, новые кадры смогут значительно усовершенствовать работу госорганов, что повысит качество борьбы с коррупцией.

"Как один из инструментов по противодействию коррупции необходимо совершенствовать качество работы самого госоргана. Наша стратегическая задача - создать новую плеяду государственных управленцев, это должны быть люди высокообразованные, профессионально подготовленные, не ангажированные различными интересами. Мы должны поднять престиж государственной службы и привлечь талантливых молодых людей в государственный аппарат", - добавил глава региона.

"Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития одноименной платформы была создана автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей".

Кадровые конкурсы

Первый кадровый конкурс "Новая высота" в Кабардино-Балкарии стартовал 1 ноября 2018 года и проводился администрацией главы республики при поддержке АНО "Россия - страна возможностей". В нем приняли участие более 10 тыс. человек, из которых 119 прошли в финал, 50 из них стали победителями конкурса. Республиканские власти рассчитывают, что "Новая высота" позволит сформировать команду талантливых управленцев, которые дадут новый импульс развитию региона.

Региональные конкурсы по формированию кадрового резерва проходят во многих российских регионах. Одним из самых масштабных стал кадровый конкурс "Мой Дагестан", на участие в котором в общей сложности поступило более 6 тыс. заявок из всех регионов страны. В РФ также реализуется программа кадрового управленческого резерва и всероссийский конкурс "Лидеры России", стартовавшие в 2017 году как часть новой системы социальных лифтов.