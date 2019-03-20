Власти Дагестана намерены возобновить 60 ранее приостановленных строек

МАХАЧКАЛА, 20 марта. /ТАСС/. Власти Дагестана в 2019 году намерены возобновить 60 ранее замороженных строек. Об этом сообщил глава Дагестана Владимир Васильев в ходе ежегодного послания Народному собранию республики.

Ранее Счетная палата выявила более 4 тыс. недостроенных объектов в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Общая сумма средств, направленных на их строительство, превышает 160 млрд рублей. Как отмечалось, наибольшее количество объектов, приостановленных без процедуры консервации, были выявлены в Чечне (464) и Дагестане (387).

"Будет возобновлено 60 ранее приостановленных строек, в том числе 37 замороженных на срок более пяти лет. Среди них уже в этом году мы введем семь школ на 1937 ученических мест и два пришкольных спортзала, один детский сад на 60 мест, две районные больницы на 134 койко-места, один спорткомплекс, 259 км водопроводных и 68 км газовых сетей. С одной стороны, мало, но это не строилось от пяти до семи лет, потому что не рассчитали, разбазарили или, откровенно говоря, украли", - сказал Васильев.

В прошлом году было введено в эксплуатацию девять объектов водоснабжения, в том числе три долгостроя с общим объемом финансирования 363 млн рублей.

"В этом году значительную часть дополнительных доходов в объеме 1,7 млрд рублей мы выделили на строительство 30 объектов водоснабжения в 18 муниципальных образованиях", - добавил Васильев.