Три региона Северного Кавказа и Адыгея совместно займутся поддержкой талантливых детей

НАЛЬЧИК, 20 марта. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР), Адыгеи, Ставропольского края и Кабардино-Балкарии (КБР) договорились о сотрудничестве в области поддержки одаренных школьников. О взаимовыгодном сотрудничестве речь шла в среду на встрече в Нальчике, передает корреспондент ТАСС.

Руководители регионов побывали в детской академии творчества "Солнечный город" и приняли участие в закрытии Недели высоких технологий и технопредпринимательства, впервые прошедшей в КБР. Во время встречи награждены авторы научно-исследовательских проектов, разработанных обучающимися "Солнечного города", представленных на всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах, памятные подарки юным исследователям вручили главы субъектов.

"Сегодня мы собрались не только поздравить вас, но мы еще хотим объединить свои усилия в работе по предоставлению условий для вашего развития для того, чтобы мы могли выявить ваши таланты. Мы вместе будем прилагать все усилия, чтобы вы могли учиться, развиваться и получить дорогу в жизнь", - сказал врио главы КБР Казбек Коков, обращаясь к собравшимся.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов пожелал детям нобелевских наград и надежных дружеских связей. "Мы недавно подписали соглашение с [главой КЧР] Рашидом Бориспиевичем [Темрезовым], Казбеком Валерьевичем [Коковым], и хорошо, что сегодня к нам подключился [губернатор Ставропольского края] Владимир Владимирович [Владимиров]. Мы это делаем для того, чтобы вы не только тут замыкались, дружили в "Солнечном городе", а вот сегодня представители вашей команды выступают в Майкопе, и там тоже будут складываться дружеские отношения и эти взаимоотношения должны быть на всю жизнь", - сказал он.

Темрезов выразил восхищение талантом детей и центром, в котором они занимаются. "Я абсолютно убежден в том, что сегодня в этом зале сидит не только будущее Кабардино-Балкарии, Северного Кавказа и нашей России, - это мировое будущее. Я уверен, что все свои знания и достижения вы будете применять во благо нашей страны", - отметил он.

Возможности для сотрудничества

Как пояснил журналистам министр просвещения, науки по делам молодежи КБР Ауес Кумыков, несколько учреждений регионов объединят свои усилия в увеличении возможностей для талантливой молодежи. "Мы хотим на базе Центра выявления и поддержки одаренных детей в КБР реализовать концепцию открытой межрегиональной коллаборации, что позволит обеспечить максимальное совместное использование потенциала наших республик, выявления и поддержки одаренных детей, гражданско-патриотического воспитания и образования в целом", - сказал Кумыков.

По его словам, уже накоплен опыт тесного взаимодействия и сотрудничества с Республиканской естественно-математической школой при Адыгейском университете. "Учителя математики и лицея для одаренных детей прошли там обучение и повышение квалификации, обучающиеся лицея принимают участие в математических сменах и в Кавказской математической олимпиаде в городе Майкопе", - уточнил он.

Для организации экскурсий, совместных мероприятий патриотической направленности планируется подписать соглашение с историческим парком "Россия - моя история" в Ставрополе и с парком "Зеленый остров" в Черкесске, на территории которого располагается самая крупная в Северо-Кавказском федеральном округе коллекция демилитаризованной военной техники, на базе которого будет организован филиал парка "Патриот". "Также считаем необходимым возобновить сотрудничество со специальной астрофизической обсерваторией Российской академии наук в станице Зеленчукской КЧР для реализации программ по направлению "Астрономия", - добавил он.

В России 11-17 марта прошла 8-я Всероссийская школьная неделя высоких технологий и технопредпринимательства. Организаторы - ГК "Росатом", Фонд инфраструктурных и образовательных программ (группа Роснано), ГК "Роскосмос" и благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее" при поддержке Министерства просвещения РФ.