Восемь объектов водоснабжения построят в Ингушетии в 2019 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют построить в 2019 году восемь объектов водоснабжения в муниципалитетах республики на общую сумму 28 млн рублей. Об этом на заседании Совета при полпреде РФ в СКФО сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

"Республиканская программа в рамках федерального проекта "Чистая вода" в Ингушетии утверждена. Согласно ей, в 2019 году в республике планируется строительство более 8 объектов на сумму 28 млн рублей. Это водопровод в сельском поселении Насыр-Корт, насосные станции, резервуары и водопроводы в селах Даттых, Аки-Юрт, Пседах, Гули, Ольгетти, Инарки, бурение и обустройство артезианской скважины в районе Терского хребта Малгобекского района", - сказал Евкуров.

По его словам, в соответствии с протокольным поручением премьера РФ от 30 июля 2018 года Минприроды России подготовлена программа мероприятий, направленных на повышение обеспеченности водой субъектов страны, в рамках которой республикой предложен к реализации ряд проектов.

"Это строительство трех водохранилищ комплексного назначения в городе Магасе, Сунженском и Малгобекском районах, трех каналов подпитки и водозаборных сооружений общей протяженностью 79 км и строительство объектов сетевого распределения воды в объеме 3 млн кубических метров в год", - добавил глава Ингушетии.

Евкуров также отметил, что эти объекты позволят обеспечить водой население численностью 390 тыс. человек, а также орошение земель сельскохозяйственных угодий общей площадью 20,5 тысяч га.