Города-курорты Ставрополья объединят велосипедными маршрутами

ТАСС, 20 марта. Власти Ставропольского края планируют объединить города-курорты Кавказских Минеральных Вод велосипедными маршрутами. Работа запланирована в рамках развития экологического туризма, сообщил в среду ТАСС министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Андрей Хлопянов.

"Создание экологических туристических маршрутов - важнейшая работа, особенно мы планируем усилить ее на Кавказских Минеральных Водах <…> Есть планы обустроить гору Железную (город Железноводск), соединить несколько городов Кавказских Минеральных Вод велодорожками, обозначить места отдыха", - сказал он.

Предполагается, что создание масштабной экологической тропы начнут в 2020 году. Кавказские Минеральные Воды включают в себя несколько городов-курортов - Ессентуки, Железноводск, Пятигорск, Кисловодск. Расстояние между разными городами варьируется от 19 до 39 км, предполагаемая длина маршрута может составить более 70 км. По словам Хлопянова, развивать эту работу помогают оформленные границы заказников на территории Кавминвод.

"Памятники природы и заказники на этой территории, можно сказать, в большей степени оформлены, имеют установленные границы, нам сегодня ничего не мешает создавать экологические тропы. Работу [по внесению границ охраняемых природных территорий в реестр] мы проводим более шести лет, сейчас проводятся такие же работы по вновь созданным и создаваемым заказникам", - пояснил Хлопянов.

По данным правительства региона, на территории края действует 41 государственный природный заказник и 66 памятников природы общей площадью более 107 тыс. га.