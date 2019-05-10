Более тысячи человек пришли на вечер Ингушетии в Москве

МАГАС, 10 мая. /ТАСС/. Вечер Ингушетии прошел на Поклонной горе в Москве в рамках культурно-благотворительного проекта "Шатер Рамадана", в акции приняли участие более тысячи человек, сообщила журналистам пресс-служба постоянного представительства Ингушетии при президенте РФ.

"Это уже 14-й шатер, который организует постпредство Ингушетии совместно с Духовным управлением мусульман Москвы при поддержке Духовного управления мусульман РФ. На этот раз в акции приняли участие более 1 тыс. человек. Гостям праздничного ифтара (разговения) были предложены знаменитые ингушские лепешки чапильгаш с творожной и картофельной начинками, суп, жаркое из говядины, овощи, фрукты, орехи и сладости", - говорится в сообщении.

В культурную программу вечера были включены две онлайн-викторины на тему творчества ингушского писателя Идриса Базоркина и на тему Рамадана.

"Нами был показан документальный фильм об Ингушетии, поскольку культурно-просветительская программа в этом году посвящена творчеству выдающегося ингушского писателя Идриса Базоркина, в исполнении народных артистов республики гостям вечера был представлен отрывок из спектакля "Из тьмы веков" по мотивам одноименного романа-эпопеи Базоркина", - уточнили в ведомстве.

"Шатер Рамадана" - ежегодный проект, организуемый при поддержке правительства Москвы. С 2010 года он включен в число официальных массовых мусульманских мероприятий города. В Рамадан шатер размещается у Мемориальной мечети на Поклонной горе. С заходом солнца все желающие приглашаются разделить праздничный ужин-ифтар, послушать выступления профессиональных национальных коллективов.