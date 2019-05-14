Евкуров открыл в Ингушетии флешмоб добрых дел в рамках месяца поста Рамадан

МАГАС, 13 мая. /ТАСС/. Флешмоб "Месяц чистых дел" запустили в социальных сетях в Ингушетии. Акция приурочена к священному для мусульман месяцу поста Рамадан, рассказал ТАСС глава региона Юнус-Бек Евкуров.

"В священный для мусульман месяц поста Рамадан все мусульмане стараются совершать больше добрых дел, помогают нуждающимся, малоимущим и детям-сиротам. В этот месяц мы решили запустить флешмоб в социальных сетях интернет "Месяц чистых дел" с хештегом #месяцчистыхдел. В акции могут участвовать и взрослые и дети, главное - желание помогать людям", - сказал Евкуров.

По его словам, во флешмобе участвует любой человек, совершивший добро - это не только материальная помощь, но и небольшие добрые поступки в течение дня.

"Это примирение, прощение, и кровной мести в том числе, оказание помощи малоимущим, уступить дорогу автомобилисту, подобрать попутчика и т.д. Доброе отношение к людям, стремление помочь предписано исламом. Отдельным списком мы соберем благотворительные фонды и окажем как финансовую, так и продуктовую помощь малоимущим, а ближе к праздникам, по окончанию месяца поста, поможем малообеспеченным семьям накрыть столы, чтобы никто не был ущемлен", - добавил глава региона.

Священный для мусульман месяц Рамадан посвящен ниспосланию Корана. В этот месяц верующие должны держать строгий пост в светлое время суток - воздерживаться от приема пищи, воды и табака. В 2019 году Рамадан начался 6 мая и завершится 6 июня, когда верующие широко отметят праздник разговения Ураза-байрам.