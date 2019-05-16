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Северный Кавказ

Более 725 млн рублей субсидий получат в 2019 году сельхозпроизводители на Ставрополье

Региональный минсельхоз также направил 180 млн рублей на покупку жилья гражданами и молодыми специалистами, работающими и проживающими на селе

СТАВРОПОЛЬ, 16 мая. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены выделить более 725 млн рублей субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, сообщила в четверг пресс-служба регионального минсельхоза.

"Сельскохозяйственным товаропроизводителям края в этом году предоставлены субсидии в сумме более 725,4 млн рублей. Министерством сельского хозяйства Ставрополья выплачены субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, взятым в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в сумме 543,7 млн рублей", - цитирует пресс-служба первого замглавы министерства Сергея Измалкова.

Помимо этого, 180 млн рублей региональный минсельхоз направил на приобретение жилья гражданами и молодыми специалистами, работающими и проживающими на селе.

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