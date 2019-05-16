В Ингушетии началось строительство нового детского сада на 220 мест

МАГАС, 16 мая. /ТАСС/. Строительство нового детского сада на 220 мест начато в районе новостроек Гамурзиевского административного округа (АО) - самого крупного в Ингушетии города Назрани. Новое дошкольное учреждение поможет сократить очередь в детсады в этом населенном пункте вдвое, сообщил в своем аккаунте в Instagram глава региона Юнус-Бек Евкуров.

"В Гамурзиевском АО на следующий год детишки пойдут в новый детский сад, рассчитанный на 220 мест. Новый садик появится в районе новостроек, где также расположена школа на 1500 мест. После открытия в поселке, где проживает почти 12 тыс. человек, очередь в детские сады этого населенного пункта сократится почти вдвое", - написал Евкуров.

По информации пресс-службы главы региона, общий объем финансирования строительства детского сада превышает 135 млн рублей, из федерального бюджета выделено более 128 млн рублей, из республиканского - более 6 млн рублей.

"Объекты социальной инфраструктуры позволят существенно разгрузить очередность в детские сады, снизить нагрузку на другие школы и в целом простимулируют развитие новостроек и жилых микрорайонов", - добавил глава региона.

По информации Минобразования региона, в течение пяти лет власти обеспечили местами в детских садах более 60% детей в возрасте от трех до семи лет. Более 7 тыс. детей все еще ждут очереди в дошкольные образовательные организации.