Около 150 человек написали Всероссийский химический диктант в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 18 мая. /ТАСС/. Участниками Всероссийского химического диктанта в Кабардино-Балкарии (КБР) стали около 150 человек, собравшиеся в стенах Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ), сообщили ТАСС в субботу организаторы акции.

"Сюда собрались люди разного возраста, школьники, студенты, преподаватели университета и колледжей. Участие в акции могли принять все желающие. Мы могли бы собрать много студентов, но решили провести его в таком немногочисленном составе", - сказал, выступая перед собравшимися, директор института химии и биологии КБГУ, доктор химических наук, профессор Арсен Хараев.

Он напомнил, что проведение диктанта посвящено исполняющемуся в этом году 150-летию периодической таблице Дмитрия Менделеева, и диктант стал международной акцией, целью проведения которой является популяризация естественного научного образования и повышение уровня химической грамотности.

Значимость химической науки подчеркнул и доктор биологических наук, профессор, депутат парламента КБР Сафарби Шхагапсоев. "Химия и химические науки нас сопровождают ежедневно. Химия в современной науке - это и здоровье человека, и питание, и образ жизни, это и безопасность человека, и безопасность страны, это всеохватывающая наука и дисциплина", - сказал он.