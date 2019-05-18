"Финансовые бои", дебаты и тренинги прошли в студенческий день форума РАНХиГС в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 18 мая. /ТАСС/. Мастер-классы, тренинги, интеллектуальное шоу "Финансовые бои" и дискуссии о социально-экономическом развитии Северного Кавказа в эпоху цифровой экономики прошли в рамках студенческого дня Международного форума "Северный Кавказ: публичная власть и гражданское общество". В них приняли участие более 200 студентов и учащихся из регионов СКФО, сообщил ТАСС руководитель научно-исследовательской работы студентов Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС при президенте РФ Сергей Решетняк.

"Всего зарегистрировалось порядка 213-220 участников, школьников из них не менее 35-40, это точно", - сказал он. Он уточнил, что среди участников также аспиранты, магистранты, студенты северокавказских вузов. В этом году в молодежной части форума впервые приняли участие старшеклассники.

В рамках студенческого дня прошли дискуссии в классических научных форматах на пяти площадках: участники представляли 7-10-минутные доклады по тематике секций, отвечали на вопросы аудитории и защищали свою точку зрения в диалоге с приглашенными экспертами. Студенты высказались об эволюции системы управления Северным Кавказом, поговорили о социально-экономическом развитии округа в эпоху цифровой экономики, проблемах формирования патриотизма и гражданской ответственности.

Затем состоялись мастер-классы, тренинги, дебаты, интеллектуальное шоу "Финансовые бои". Школьники, в частности, были приглашены на тренинг "Мой город 2035: город, в котором хочется жить".

"В чем специфика именно этого года - мы попробовали взять более острые темы, все-таки два первых года мы старались заявлять тематику, которая, скажем так, будет принята всеми. Мы делаем действительно дискуссионную площадку, это формат, который не настолько хорошо развит здесь, на Кавказе - по крайней мере, это моя субъективная точка зрения. Здесь мы стараемся выводить на диалог, поднимать острые вопросы, чтобы за счет этой остроты у студентов появились новые знания, новые стремления", - рассказал ТАСС Решетняк.

Форум "Северный Кавказ: публичная власть и гражданское общество" организован Северо-Кавказским институтом РАНХиГС, проводится при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО и Министерства РФ по делам Северного Кавказа. ТАСС выступает информационным партнером форума.