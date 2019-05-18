Евкуров расспросил жителей Ингушетии о проблемах и оплатил им проезд в транспорте

МАГАС, 18 мая. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в субботу отказался от протокола и решил посвятить время изучению проблем населения, изучив ситуацию на месте. С этой целью он прогулялся по Магасу, пообщался с жителями и даже оплатил им проезд в общественном транспорте, рассказал ТАСС помощник-советник Евкурова Борис Краснов.

"Глава республики Юнус-Бек Евкуров сегодня решил вне протокола пешком пройтись по городу до здания администрации. Поговорил на остановке с пассажирами маршрутки, поручил по итогам разобраться с расписанием движения автобусов в выходные дни и оплатил всем пассажирам проезд", - сказал Краснов.

По его словам, Евкуров был недоволен, что водители общественного транспорта ждут, пока маршрутка окончательно заполнится, и не следуют расписанию. Также Евкуров выслушал граждан, обратившихся к нему со своими проблемами. Один из жителей пожаловался на отсутствие жилья и работы.

"Молодой человек рассказал, что является круглым сиротой и живет в общежитии, также у него проблемы с трудоустройством. Глава региона сразу же поручил сопровождавшим его чиновникам оказать парню содействие", - добавил советник главы республики.

Ранее сообщалось, что Евкуров запустил флешмоб "Месяц чистых дел" с хештегом #месяцчистыхдел в социальных сетях. Акция приурочена к священному для мусульман месяцу поста рамадан, когда все стараются совершать больше добрых дел, помогают нуждающимся, малоимущим и детям-сиротам.