В Северной Осетии создадут музей истории футбола

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 мая. /ТАСС/. Власти Северной Осетии создадут музей истории футбола в рамках мероприятий празднования столетнего юбилея футбольного клуба "Спартак". Об этом ТАСС сообщил министр спорта республики Владимир Габулов.

"Группа болельщиков обратилась с этой идеей ко мне, мы ее сейчас прорабатываем. Есть моменты, связанные с финансированием, пока решаем их. Хочется сделать это масштабным объектом истории футбола, потому что традиции у нас действительно хорошие с советских времен", - сказал Габулов.

По его словам, музей может расположиться на стадионе "Спартак", который планируется реконструировать. Экспонаты готовы предоставить многие болельщики и коллекционеры. Много фотографий, кубков и медалей клуба находится сейчас и на стадионе.

"Спартак" - российский профессиональный футбольный клуб из Владикавказа был основан в 1921 году. В 1995 году он выиграл чемпионат России, а также стал серебряным призером чемпионата России 1992 и 1996 годов.