Российские мастера-кукольники покажут свои работы на выставке в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 мая. /ТАСС/. Выставка "Прекрасный мир авторских кукол", которая пройдет во Владикавказе 7 июня, представит работы мастеров из Грозного, Пятигорска, Кисловодска и других городов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства промышленности и транспорта Северной Осетии.

"Свои экспонаты представят мастера из Грозного, Пятигорска, Кисловодска. Работы известных республиканских мастеров национальной и дизайнерской куклы Залины Цахиловой, Земфиры Дзиовой и других займут на выставке почетное место", - говорится в сообщении.

Выставка является благотворительным проектом президента Международного объединения авторов кукол, лауреата премий правительства России в области культуры Светланы Пчельниковой. Она представит коллекцию кукол, в которую входят и работы известных мастеров. Всего посетители смогут увидеть более 150 экспонатов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромтранса республики, от Северной Осетии будет участвовать порядка 15 мастеров по изготовлению национальных кукол, среди них фирма "Асик", которая в 2018 году получила статус изделий народных художественных промыслов.

Предприятие существует более 25 лет, ее основателем является историк-этнограф Залина Цахилова. Куклы отливают из гжельского фарфора и одевают в национальные костюмы народов России и мира. Высота кукол варьируется от 5 см до полуметра.

Организатором мероприятия является Министерство промышленности и транспорта Северной Осетии. Выставка проводится в рамках проекта создания Центра народных художественных промыслов региона.