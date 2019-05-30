В Северной Осетии открылся кинофестиваль "Кинобарс"

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 мая. /ТАСС/. Международный кинофестиваль "Кинобарс" открылся в Северо-Осетинском государственном драматическом театре показом номинированного на "Оскар" ливанского фильма "Капернаум".

"Радуюсь, что местом проведения кинофестиваля "Кинобарс" стал именно Владикавказ. Это не случайно, ведь североосетинский кинематограф имеет богатую историю. Надеюсь, что фестиваль станет традиционным мероприятием, и спасибо всем, кто принимает в нем участие, и зрителям", - сказал на торжественной церемонии открытия глава республики Вячеслав Битаров.

По красной ковровой дорожке прошли российские актеры, режиссеры, продюсеры, а также народные артисты Северной и Южной Осетии. Среди них советский и российский кинорежиссер Рафаэль Гаспарянц, актер театра и кино Сергей Горобченко, кинорежиссер и продюсер Рамиль Сабитов.

Затем в Северо-Осетинском государственном драмтеатре для участников и гостей мероприятия выступили государственный академический ансамбль Северной Осетии "Алан", артисты республики.

Право открыть мероприятие предоставили президенту кинофестиваля, заслуженному артисту республики Алану Догузову, который вместе с актером Родионом Галюченко принял от ведущих традиционную кинохлопушку. "Я счастлив, что началась новая полоса в кинематографе Северной Осетии, Северного Кавказа. Мы хотим сделать серьезный рывок и нас в этом поддерживают наши друзья. Значит, все получится", - сказал Догузов.

После этого зрителям представили ливанский художественный фильм режиссера Надин Лабаки. Первый показ состоялся 17 мая 2018 года на Каннском кинофестивале, где фильм был удостоен приза экуменического жюри. Фильм также был номинирован на премию "Оскар".

Программа фестиваля

На фестивале планируется показать 19 кинолент, многие из которых участвовали в престижных международных кинофестивалях. Участие в кинофестивале примут представители киноиндустрии России, Таджикистана, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Абхазии.

В частности, актер, режиссер Семен Трескунов представит свой игровой короткометражный фильм "На краю". Внеконкурсную программу откроет картина Елены Гуськовой "Возвращение Эркена". Зрители смогут увидеть фильм "Талант" Елены Нодель и картины Алана Догузова - "Бача" и "Воскресенье", получившую гран-при первого международного христианского кинофестиваля в Карловых Варах.

Для участников подготовлены специальные статуэтки с барсом - древним историческим символом Осетии.

Исполнительный директор гильдии кинорежиссеров России Юрий Степанов выразил надежду, что фестиваль станет традиционным, и предложил включить в него программу детского кино. На "Кинобарсе" также пройдут образовательные семинары, круглые столы и мастер-классы.

Организаторами кинофестиваля являются Гильдия кинорежиссеров России, министерство культуры республики, администрация местного самоуправления Владикавказа.