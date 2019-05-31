Рособрнадзор согласовал Дагестану, Чечне и Ингушетии перенос ЕГЭ из-за Ураза-Байрама

МАХАЧКАЛА, 31 мая. /ТАСС/. Единые госэкзамены (ЕГЭ), выпадающие на дни празднования Ураза-Байрама, в Дагестане, Чечне и Ингушетии будут перенесены на резервные дни в конце июня - Рособрнадзор этот перенос экзаменов согласовал. Об этом сообщила журналистам в пятницу пресс-службе Министерства образования и науки Дагестана.

"Экзамены основного периода ЕГЭ-2019, выпадающие согласно расписанию государственной итоговой аттестации на дни празднования священного для всех мусульман праздника Ураза-Байрам, будут перенесены на резервные сроки. Рособрнадзор согласовал перенос экзаменов для выпускников школ Дагестана, Ингушетии и Чечни", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что соответствующее обращение руководством Минобрнауки Дагестана было направлено ранее в адрес руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова. В Рособрнадзоре ТАСС подтвердили факт согласования.

"В Республике Дагестан дни празднования Ураза-Байрам определены 5, 6 и 7 июня. В эти дни выпускникам предстояло сдать ЕГЭ по иностранным языкам - письменную и устную части. Новая дата проведения экзаменов - 27 и 28 июня", - сообщило министерство образования и науки региона.

Представитель ведомства добавил, что ЕГЭ по физике перенесен на 18 июня. "Также перенесены дни сдачи ОГЭ выпускниками 9-х классов. Экзамены пройдут в резервные дни основного периода ГИА-2019. ОГЭ по математике - 27 июня", - уточнили в министерстве.

Ураза-байрам - один из главных праздников мусульман, знаменующий завершение поста, который длился в течение месяца Рамадан. В праздник состоятся коллективные праздничные намазы, принято посещать кладбища и поминать усопших, а также навещать родственников, дарить подарки, угощать соседей сладостями.

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