{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Прямое авиасообщение открыто между Грозным и Антальей

Рейсы будут осуществляться по вторникам и субботам

ГРОЗНЫЙ, 9 июня. /ТАСС/. Авиакомпания Pegasus открыла авиарейс между Грозным и турецким городом Анталья, сообщил в воскресенье министр по туризму Чечни Муслим Байтазиев.

"Из международного аэропорта "Северный" совершен первый рейс Грозный - Анталья. Вылеты будет осуществлять два раза в неделю - по вторникам и субботам - турецкая авиакомпания Pegasus. Уверен, что данное направление обретет популярность и будет способствовать увеличению взаимного турпотока Турции и Чеченской Республики", - сказал Байтазиев.

Ранее сообщалось также о планах руководства грозненского аэропорта открыть рейс в Грузию и Казахстан.

Пассажиропоток аэропорта в Грозном в 2018 году увеличился на 30% и составил 458 тыс. пассажиров. В текущем году ожидается увеличение до 600-700 тыс.

Теги
ТурцияРоссияСКФОЧечня
Минкавказ не намерен инициировать новые изменения в закон о курортном сборе
Замглавы Минкавказа отметила, что власти регионов в праве самостоятельно принимать решения о расширении льготных категорий
Читать полностью