Прямое авиасообщение открыто между Грозным и Антальей

ГРОЗНЫЙ, 9 июня. /ТАСС/. Авиакомпания Pegasus открыла авиарейс между Грозным и турецким городом Анталья, сообщил в воскресенье министр по туризму Чечни Муслим Байтазиев.

"Из международного аэропорта "Северный" совершен первый рейс Грозный - Анталья. Вылеты будет осуществлять два раза в неделю - по вторникам и субботам - турецкая авиакомпания Pegasus. Уверен, что данное направление обретет популярность и будет способствовать увеличению взаимного турпотока Турции и Чеченской Республики", - сказал Байтазиев.

Ранее сообщалось также о планах руководства грозненского аэропорта открыть рейс в Грузию и Казахстан.

Пассажиропоток аэропорта в Грозном в 2018 году увеличился на 30% и составил 458 тыс. пассажиров. В текущем году ожидается увеличение до 600-700 тыс.