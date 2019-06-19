Власти Махачкалы в 2019 году направят на благоустройство города более 200 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 19 июня. /ТАСС/. Более 200 млн рублей направят на благоустройство дворов и парков Махачкалы в 2019 году по программе "Формирование современной городской среды" (входит в нацпроект "Жилье и городская среда"), сообщается в среду на сайте администрации города.

"В 2019 году на благоустройство городских территорий общего пользования направят средства в размере 225 млн рублей <…> Среди объектов, подлежащих благоустройству в 2019 году, значатся дворы 32 многоэтажных домов в разных районах города <…> Также в 2019 году благоустроят общественные территории. Среди них Парк 50-летия октября, Родопский бульвар, летняя филармония, сквер в поселке Семендер", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас власти проводят обсуждение проектов с жителями города и конкурсные процедуры.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).