Около 3 млн рублей выделят из резервного фонда КБР на укрепление поймы реки в двух районах

НАЛЬЧИК, 24 июня. /ТАСС/. Порядка 3 млн рублей направят из правительственного резервного фонда Кабардино-Балкарии (КБР) на укрепление поймы реки Черек, которая вышла из берегов в Урванском и Черекском районах республики. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в понедельник на сайте регионального кабмина.

Ранее 17 и 20 июня в нескольких населенных пунктах Черекского и Урванского районов КБР был введен режим ЧС из-за того, что река Черек вышла из берегов, размыла часть автодороги и грозит подтоплением домовладениям.

"Министерству финансов КБР выделить из резервного фонда правительства КБР по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 3 млн рублей за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете КБР на 2019 год: 1,5 млн рублей - администрации Черекского района для частичного покрытия расходов, связанных с проведением неотложных руслорегулировочных работ в пойме реки Черек, 1,5 млн рублей - администрации Урванского района для частичного покрытия расходов, связанных с проведением неотложных руслорегулировочных работ в пойме реки Черек", - говорится в сообщении.