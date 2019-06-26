В Чечне планируют построить и реконструировать шесть переправ и 11 участков дорог

ГРОЗНЫЙ, 26 июня. /ТАСС/. Шесть переправ и 11 участков дорог будут построены и реконструированы в Чечне к 2020 году благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги", сообщил в среду на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава региона Рамзан Кадыров.

"В текущем году запланировано построить и реконструировать шесть переправ, 11 участков дорог протяженностью около 70 км, провести капремонт четырех участков дорог протяженностью 23 км. На сегодняшний день Министерство автомобильных дорог Чечни реализует два региональных проекта - "Дорожная сеть" и "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", направленных на реализацию нацпроекта", - написал Кадыров.

По его словам, большая часть дорог республики была разрушена во время военных кампаний.

"В период военных действий было разрушено до 80% объектов дорожного хозяйства. С 2001 года мы ввели в эксплуатацию более 1,2 тыс. км дорог, 96 мостов, 14 производственных баз. В настоящее время 124 моста и один путепровод требуют реконструкции, из них 59 расположены в оползневых зонах", - добавил глава региона.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.