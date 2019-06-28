Дирижер из Сингапура выступил с оркестром филиала Мариинского театра в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 июня. /ТАСС/. Дирижер, композитор и пианист из Сингапура Чия Амос выступил в пятницу с оркестром филиала Мариинского театра в Северной Осетии.

"В Северной Осетии в четвертый раз и сегодня вновь испытал радость и восторг. Я очень люблю выступать здесь, наблюдаю за тем, как оркестр растет с каждым разом, мне очень комфортно с ним работать. Сегодня исполняли Шуберта впервые со дня ремонта филармонии, выбор композиций был удачным", - рассказал ТАСС Амос.

Он отметил, что планирует давать концерты в Северной Осетии каждый месяц, а также плотно работать с воспитанниками музыкальных школ. "Я в восторге от юных музыкантов, хочется проводить с ними много времени. Каждый день пребывания в республике ценен для меня, дает большой положительного заряда", - сказал дирижер.

На концерте прозвучала увертюра "Гебриды, или Фингалова пещера" Феликса Мендельсона, а также симфония №9 ("Большая симфония") Франца Шуберта.

Чия Амос - единственный дирижер, который дважды был удостоен премии Сингапурского симфонического оркестра как лучший дирижер, завоевал дирижерскую премию Сингапурского китайского оркестра и стал первым дирижером, который одновременно выиграл все заявленные премии. В 2019 году он также стал победителем конкурса дирижеров Итальянской оперной академии Риккардо Мути.