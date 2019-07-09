В хадж из Чечни в 2019 году отправятся 2,6 тыс. человек

ГРОЗНЫЙ, 9 июля. /ТАСС/. Паломничество к святыням исламской религии в Саудовской Аравии в 2019 году смогут совершить 2,6 тыс. мусульман из Чечни. Об этом сообщил муфтий региона Салах Межиев на совещании с участием главы республики Рамзаном Кадыровым.

"В текущем году 2,6 тыс. мусульман из Чеченской Республики смогут совершить хадж. Для них подготовлены автобусы, гостиницы, достигнута договоренность о прямом авиасообщении из Грозного в Джидду (Саудовская Аравия)", - сказал глава духовного управления мусульман республики.

В 2018 году для Чечни тоже была выделена квота на 2,6 тыс. человек.

На совещании обсуждалось завершение строительства мечети вместимостью до 20 тыс. человек и школы хафизов в городе Шали. Их открытие состоится 23 августа, в день рождения первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

"Ожидается, что в мероприятиях, приуроченных к 68-годовщине со дня рождения Ахмат-Хаджи Кадырова, примут участие более 150 гостей из 41 страны", - отметил муфтий региона.

Хадж - паломничество к мусульманским святыням в городах Мекка и Медина в Саудовской Аравии, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммеда. Хадж, который является одним из столпов ислама, хотя бы один раз в жизни должен совершить каждый мусульманин.