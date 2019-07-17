В Северной Осетии начали строить дорогу, которая соединит Владикавказ и Моздок

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 июля. /ТАСС/. Памятная капсула заложена в бетонное основание начального участка дороги, которая соединит Владикавказ с Моздокским районом. Об этом сообщила журналистам пресс-служба главы и правительства республики.

"Мы не могли смириться с ситуацией, когда крупнейший район республики не имеет прямого транспортного сообщения со столицей [Владикавказом]. Отсюда и социально-экономические проблемы, которые напрямую влияют на жизнь людей. Главное, что уже в следующем году время проезда из Владикавказа в Моздок станет в два раза меньше, чем сейчас", - сказал глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на торжественной церемонии закладки памятной капсулы.

На создание дороги потребуется более 2 млрд рублей, 95% средств будут выделены из федерального бюджета в рамках проекта "Коммуникации между центрами экономического роста".

Дорога протяженностью 57,3 км почти в два раза позволит сократить время следования из Владикавказа в город Моздок. Из-за отсутствия прямого автосообщения аграрии Моздокского района испытывают существенные трудности, связанные с доставкой выращенной продукции во Владикавказ. Они вынуждены пользоваться объездным маршрутом, проходящем по территории Кабардино-Балкарии, что приводит к потерям времени и существенному росту накладных расходов.