Свыше 200 школьников совершат восхождение к перевалу Наур в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 17 июля. /ТАСС/. Более 200 старшеклассников из регионов России совершат восхождение к перевалу Наур в Карачаево-Черкесии, где во время Великой Отечественной войны шли бои. Об этом ТАСС в среду сообщил заместитель министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР Альберт Кумуков.

"В Карачаево-Черкесии пройдет восхождение к перевалу Наур, которое проводится Министерством туризма, курортов и молодежной политики КЧР совместно с региональной молодежной организацией "Сводный поисковый отряд "Подвиг". В слете планируется участие более 230 школьников 10-11 классов из КЧР, Ингушетии, Ставропольского края, Дагестана, Курской и Самарской областей", - сказал Кумуков.

По его словам, мероприятие проводится с целью военно-патриотического воспитания молодежи. "Данный проект важен в деле патриотического воспитания подрастающей молодежи, пять дней они проведут в горах, пройдут различного рода испытания, поучаствуют в соревнованиях. В конечном счете пройдет восхождение на перевал Наур, где будет организован митинг. Он будет посвящен ожесточенным сражениям, которые прошли на перевале", - сказал замминистра.

Межрегиональный слет-восхождение молодежи к местам боев за перевалы Кавказа пройдет с 27 по 31 июля 2019 года в районе Софийской поляны и на месте сражения бойцов 9-й роты 3-го батальона 810 стрелкового полка - перевале Наур Зеленчукского района КЧР. Также в рамках слета запланирован марш-бросок от поселка Архыз до Мемориального комплекса защитникам перевалов Кавказа, где будет установлена памятная доска и пройдет торжественное возложение цветов.