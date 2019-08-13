Детский туберкулезный санаторий в Дагестане впервые капитально отремонтируют

МАХАЧКАЛА, 13 августа. /ТАСС/. Республиканский детский туберкулезный санаторий в Дагестане, построенный в 1960-х годах, будет впервые капитально отремонтирован. На эти цели из бюджета республики выделено 20 млн рублей, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана.

"Учреждение находится в удручающем состоянии, на стенах трещины, оседает фундамент. Отдельные корпуса здания построены еще в далеких 60-х, и с тех пор здесь проводился только текущий ремонт. В этом году в медучреждении впервые за долгие годы проведут долгожданный ремонт", - сказала представитель пресс-службы.

По ее словам, во время визита в санаторий министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов отметил, что помимо ремонта в учреждении необходимо заменить старую мебель, закупить промышленные стиральные машины, обновить оборудование для пищеблока. "Для этого ведомство планирует привлекать меценатов, которые помогут медицинской организации", - уточнила представитель Минздрава.

На лечении в санатории находится 90 детей, в среднем время пребывание в медучреждении составляет от 3 до 6 месяцев. "За детьми обеспечен весь необходимый уход, проводится химиопрофилактика и превентивное лечение. В здравнице имеется свой рентген-кабинет, лаборатория", - добавила собеседница агентства.