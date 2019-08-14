На Ставрополье заменят мост, долгие годы находившийся в аварийном состоянии

ПЯТИГОРСК, 14 августа. /ТАСС/. Мост через большой Ставропольский канал в Андроповском районе Ставропольского края, построенный 60 лет назад и находящийся в аварийном состоянии, заменят новым до конца года, сообщила пресс-служба главы региона в среду.

"С идеей строительства нового моста выступила одна из местных агрофирм. За счет инвестора была разработана проектная документация. Инициатива предприятия была поддержана правительством края. Строительство моста длинной 49 метров по этому проекту включено в краевую адресную инвестиционную программу, работы планируется завершить в этом году", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, уже выполнены 440 метров подъездных путей, готовы две береговых опоры. Для выхода на финальный этап работ необходима установка основной опоры моста в русле Большого ставропольского канала.

"На данный момент это затрудняет высокий уровень воды. Решением может стать его кратковременное понижение на несколько дней. Глава края Владимир Владимиров поручил проработать даты изменения уровня воды с заинтересованными водопользователями. Планируется, что его регулировка может быть проведена в первой декаде сентября, когда снижается потребность в воде для орошения", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что мост очень востребован, поскольку уже несколько лет переправа здесь является проблемной. "Старый мост был построен примерно 60 лет назад. Он принадлежит федеральному ведомству, на протяжении долгого времени полноценно не обслуживается и уже сегодня является аварийным. Это создает трудности и для жителей, и для сельхозпредприятий", - сообщается в пресс-релизе.