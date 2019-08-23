Минздрав Дагестана направит около 9 млн рублей на пожарную безопасность в РКБ №2

МАХАЧКАЛА, 23 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Дагестана планирует провести необходимые работы по обеспечению пожарной безопасности в Республиканской клинической больнице №2 до конца 2019 года. Стоимость оборудования составит около 9 млн рублей, сообщил в пятницу ТАСС главврач учреждения Ибрагим Магомедов.

"Комплекс зданий здесь старый. Соответственно, эвакуация может быть затруднительной, хотя мы проводим тренировки. У нас много пожилых пациентов, значит, для эвакуации понадобится больше времени. Министерство здравоохранения озаботилось проблемой. До конца года я думаю, что работы будут проведены, это 9 млн рублей", - сказал он.

По словам Магомедова, были составлены мероприятия и составлены сметы на работы с учетом предписаний и рекомендаций Госпожнадзора.

"По своей инициативе мы оплатили смету по пожарной безопасности. Также готовим документы на ремонт здании. Они старые, где-то нужно сделать ремонт, где-то изменить маршрутизацию пациентов", - отметил он.

Республиканская клиническая больница №2 была основана на базе Республиканского медицинского центра в марте 2019 года. Учреждение является научной и клинической базой кафедр для ряда кафедр, в том числе клинической гериатрии, неврологии и нейрохирургии, Дагестанской медицинской академии.