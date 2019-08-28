В КБР в рамках нацпроекта в 2020 году введут в эксплуатацию многофункциональный ФОК

НАЛЬЧИК, 28 августа. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 3048 кв. метров в поселке Кашхатау в рамках национального проекта "Демография". Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона.

"В рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" планируется введение в эксплуатацию в 2020 году в городском поселенке Кашхатау Черекского муниципального района многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса общей площадью 3048 кв. м.", - сообщили в правительстве.

Кроме того, в рамках проекта планируется завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса общей площадью 2 153,8 кв. м. в Залукокоаже, строительство многофункциональной игровой площадки с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 кв. метров в Нальчике, строительство футбольного поля в Атажукино, а также реконструкция мини-футбольного поля в Аушигере.

Власти республики также планируют закупить автобус для нужд центра спортивной подготовки для сборных команд КБР.

Кабардино-Балкария участвует в пяти федеральных проектах нацпроекта "Демография". Как сообщалось ранее, на реализацию проектов в 2019 году выделено 2 491,74 млн рублей, из них уже освоено около трети средств.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.