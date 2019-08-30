Беспилотное летающее такси планируют запустить в Магасе в 2020 году

МАГАС, 30 августа. /ТАСС/. Беспилотное летающее такси планируют запустить в административном центре Ингушетии Магасе в 2020 году, сообщил в пятницу на своей странице в Instagram глава города Беслан Цечоев.

"В 2020 году в Магасе планируем запустить новое суперсовременное транспортное средство - беспилотное летающее такси. Этот инновационный, абсолютно безопасный, в том числе и экологически, вид транспорта станет частью разработанной в 2015 году и поэтапно реализовываемой концепции "Умного города", - написал он, добавив, что такси станет частью развития туристско-рекреационного кластера.

По словам Цечоева, в рамках данной концепции в Магасе также планируется запуск трамвая. "Проект требует гораздо больше времени и сил, чем многие другие проекты, но работа ведется, и трамвай несомненно займет достойное место в проекте "Умного города". Запуск же беспилотного суперсовременного квадрокоптера над Магасом является частью и продолжением этой истории", - сказал Цечоев.

В 2018 году Минстрой России включил Магас в список 18 российских городов, в которых в рамках пилотных проектов протестируют централизованные информационные системы и точечные smart-разработки федеральной программы "Умный город". В Магасе уже реализован ряд проектов по созданию умного города, в том числе установлены полностью застекленные остановочные комплексы с Wi-Fi, подогревом, электронной библиотекой, а также мусорные контейнеры для раздельного сбора мусора. Кроме того, строятся современные детские и спортивные площадки. Власти также разрабатывают проект создание ботанического сада и парка аттракционов.